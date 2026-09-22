Липецк закупает противогололёдный материал за 15,8 млн рублей

На закупку противогололёдного материала Липецк выделит 15,87 млн рублей. Соль с антислеживающей добавкой будут поставлять по заявкам заказчика, на исполнение каждой заявки поставщику даётся 15 дней.
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