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Флако Лопес о противостоянии Аргентины и Англии: «В нем история, боль, эмоции и множество событий прошлого. Мы отдадим свои жизни на поле»

Нападающий сборной Аргентины Флако Лопес заявил, что противостояние Аргентины и Англии выходит за рамки футбола и имеет исторический контекст.

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