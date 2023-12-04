На 59% выросли продажи новых авто за 11 месяцев в России. Об этом пишет Комсомольская правда. Всего в этом году продали 1,17 млн автомобилей, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».