На 59% выросли продажи новых авто за 11 месяцев в России. Об этом пишет Комсомольская правда. Всего в этом году продали 1,17 млн автомобилей, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».
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