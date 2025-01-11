Юрист рассказал об особенностях медиации при разводе

Медиация при разводе — эффективный механизм, позволяющий урегулировать споры с минимальными затратами времени, средств и эмоциональных ресурсов, рассказал «Известиям» 12 января генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
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