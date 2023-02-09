Закон, порядок, государство

734 подписчика

"Скоро по всему городу такое поставят": еще одна новинка на трафиковой дороге Владивостока

"Скоро по всему городу такое поставят": еще одна новинка на трафиковой дороге Владивостока

Водители Владивостока заметили нововведение на главном маршруте города. Увиденное их просто "поразило": на трассе от Седанки до Санаторной поменяли дорожное освещение.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх