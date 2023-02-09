"Скоро по всему городу такое поставят": еще одна новинка на трафиковой дороге Владивостока

Водители Владивостока заметили нововведение на главном маршруте города. Увиденное их просто "поразило": на трассе от Седанки до Санаторной поменяли дорожное освещение.
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