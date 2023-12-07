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Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Да и к президенту в помощники рвутся отнюдь не лучшие из скоморохов!
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4 час.
Людмила Лиханова
Давно пора чистить нашу &quot;культурку&quot; с ее пошлостью, безнравственностью и прочими  мерзостями.  Надоело видеть этот шабаш в мерзкими спектаклями, песнями, пр
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4 час.
Alex Nемо
Ну с чего-то нужно начинать...
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3 час.

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