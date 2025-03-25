В ГД внесут проект о репатриации соотечественников из-за рубежа

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внесет в ГД законопроект о репатриации в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
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