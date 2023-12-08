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Несекретные материалы

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Раскрыта тайна сопровождавших Путина истребителей: могла быть «секретная стоянка»

Раскрыта тайна сопровождавших Путина истребителей: могла быть «секретная стоянка»

Заслуженный летчик Попов рассказал, почему президент летал в командировку с фронтовыми самолетами.Впечатляющее сопровождение самолета Владимир Путина в ОАЭ многофункциональными истребителями Су-35С уже назвали «редчайшим событием в истории и военной авиации и в истории России».

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