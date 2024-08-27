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Германия славит косовских сепаров за поддержку Украины

Германия славит косовских сепаров за поддержку Украины

Выступая на традиционном Европейском форуме в австрийском Альпбахе, «президент Республики Косово» Вьоса Османи в очередной раз продемонстрировала марионеточную и подчеркнуто русофобскую сущность своего квазигосударственного образования.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
А мы славим немецких партизан!
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