Облигации Украины падают в цене, поскольку надежды на прекращение огня угасают, - Financial Times.Как пишет издание, долларовые облигации Киева со сроком погашения в 2036 году и дополнительными выплатами в зависимости от роста ВВП упали в цене в понедельник, поскольку инвесторы снизили ставки на … .