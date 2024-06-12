Недавно стало известно о новых подробностях скандального поведения актрисы Чулпан Хаматовой, которая уехала за границу.
Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Вы путаете настоящих людей и лицедеев -это публичные люди, выставляющие себя напоказ. Ради этого они и пошли в артисты. Так что ваше ханжество не зачтено. К тому же эта обезьяна не относится к уважаемым людям, так половая тряпка и та чище.
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11 час.
Elena Dmitrieva
🐽
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11 час.
Valentina hohlova
ну да у вас во всём гарант виноват. некому зад-цу подтереть? ельцЫн с горбачем в могиле а вы все ищете виноватых?
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10 час.
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