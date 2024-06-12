Изменяла и доизменялась: как Чулпан Хаматова предала мужа и продала Родину

Elena Dmitrieva

Вы путаете настоящих людей и лицедеев -это публичные люди, выставляющие себя напоказ. Ради этого они и пошли в артисты. Так что ваше ханжество не зачтено. К тому же эта обезьяна не относится к уважаемым людям, так половая тряпка и та чище.