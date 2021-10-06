Финские депутаты: энергетическая зависимость от России закончится через 15-20 лет (Yle, Финляндия)

Финские парламентарии в ходе дискуссии об энергетической зависимости ЕС от России не смогли удержаться от комментариев по поводу российской политической системы, и назвали срок, за который собираются перевести свою страну на углеродно-нейтральное топливо.
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