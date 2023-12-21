Дефицит витамина В12 оказался причиной депрессии и смертности после 50 лет

Учёные из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине в ходе долгих исследований обнаружили прямую связь дефицита витамина В12 с депрессией и связанного с этим состоянием повышенного риска ранней смертности после 50 лет.
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