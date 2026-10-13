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Девять российских туристов эвакуировали из зоны наводнения в Непале вертолетом

Девять российских туристов эвакуировали из зоны наводнения в Непале вертолетом

Девятерых российских туристов и их местных сопровождающих вывезли из деревни Джагат вертолетом. Об этом сообщил 360.

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