Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) направило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими бойцами.
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