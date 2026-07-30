Египет: Правительственные чиновники подтвердили, что взрыв, в результате которого 29 июля в порту Дамиетта загорелось судно FSRU Energos Winter под флагом Маршалловых островов и газовоз СПГ Gaslog Salem под флагом Бермудских островов, был результатом атаки беспилотника.