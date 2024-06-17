В Туле родители бросили ребенка в коляске на парковке ЖК

В Туле родители оставили ребенка в коляске на парковке жилого комплекса (ЖК). Об этом в понедельник, 17 июня, сообщили в официальном Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Тульской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии