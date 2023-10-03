Как зарождался российский видеоблогинг: история первого блогера

ГЛАВА 1. МЭДДИСОН Вернитесь в свой 2008 Сборная Россия по футболу занимает третье место на чемпионате Европы, это настоящий триумф, его не ожидает никто, и в ночь победы над сборной Голландии вся страна веселится и ликует, россияне во всех городах выходят гонять мяч на центральных улицах и площадях.