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«Заточка дьявола»: почему Запад бьёт по Москве любой ценой – мнение Медведева

«Заточка дьявола»: почему Запад бьёт по Москве любой ценой – мнение Медведева В ночь на 2 августа средствами ПВО ВС РФ было нейтрализовано 635 БПЛА-камикадзе ВСУ над территориями Белгородской, .

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