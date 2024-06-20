Профессор из США объяснил, почему Столтенберг лицемерит с Украиной

Членом НАТО и победителем в конфликте с Россией не видит Украину генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил американский профессор Джон Миршаймер 20 июня в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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