Биолог Мануков рассказал, чем кормить птиц в холода, чтобы им не навредить

А может, пернатых вообще не нужно подкармливать? Вдруг птицы из-за этого разучатся добывать еду самостоятельно? фото: iStockВ середине ноября в России отмечают трогательный праздник — Синичкин день, когда все дружно вешают на деревья кормушки для птиц.
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