Doctorpiter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Doctorpiter.ru

659 подписчиков

Биолог Мануков рассказал, чем кормить птиц в холода, чтобы им не навредить

Биолог Мануков рассказал, чем кормить птиц в холода, чтобы им не навредить

А может, пернатых вообще не нужно подкармливать? Вдруг птицы из-за этого разучатся добывать еду самостоятельно? фото: iStockВ середине ноября в России отмечают трогательный праздник — Синичкин день, когда все дружно вешают на деревья кормушки для птиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх