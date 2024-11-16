Биолог Мануков рассказал, чем кормить птиц в холода, чтобы им не навредить

А может, пернатых вообще не нужно подкармливать? Вдруг птицы из-за этого разучатся добывать еду самостоятельно? фото: iStockВ середине ноября в России отмечают трогательный праздник — Синичкин день, когда все дружно вешают на деревья кормушки для птиц.