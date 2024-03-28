Чимаев проведет следующий поединок с Уиттакером

Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер проведут претендентский бой. Глава UFC Дэна Уайт заявил, что бывший чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер проведет следующий поединок с небитой восходящей звездой лиги Хамзатом Чимаевым.
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