Дэпутаты сустрэліся з маладымі спецыялістамі: аб чым ішла размова.

Сустрэча з моладдзю дэпутата Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Антона Каранкевіча і старшыні Бабруйскага райсавета дэпутатаў Ірыны Старавойтавай адбылася ў Гарбацэвіцкім сельвыканкаме на гэтым тыдні.
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