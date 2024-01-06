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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» ожидается в выходные. У «Дортмунда» не будет опции выкупа вингера

Переход Санчо из «МЮ» в «Боруссию» ожидается в выходные. У «Дортмунда» не будет опции выкупа вингера

Клубы пока не согласовали переход 23-летнего вингера. При этом по окончании сезона у «Боруссии» точно не будет права выкупа Санчо, в том числе из-за его высоких трансферной стоимости и зарплаты.

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