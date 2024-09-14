Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на этом участке фронта.
Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск
Комментарии
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Влад Владимиров
Тут не Россия же затеяла гнобление по национальным признакам людей. Ее терпение долго испытывали нелюди,которых называем мы сейчас "хохлы"... Поправ все человеческие принципы, они там превратились в сволочей. А сними у матушки-России разговор короткий должен быть,как говорят:увы...
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