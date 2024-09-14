Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск

Влад Владимиров

Тут не Россия же затеяла гнобление по национальным признакам людей. Ее терпение долго испытывали нелюди,которых называем мы сейчас "хохлы"... Поправ все человеческие принципы, они там превратились в сволочей. А сними у матушки-России разговор короткий должен быть,как говорят:увы...