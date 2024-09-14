Политика как он...
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Политика как она есть

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Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск

Эксперт сообщил о переброске Киевом наемников под Купянск

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на этом участке фронта.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Тут не Россия же затеяла гнобление  по национальным признакам людей. Ее терпение долго испытывали нелюди,которых называем мы сейчас &quot;хохлы&quot;... Поправ все человеческие принципы, они там превратились в  сволочей. А сними у матушки-России разговор короткий должен быть,как говорят:увы...
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