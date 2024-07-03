В Сочи пройдёт концерт посвященный Дню семьи, любви и верности 🗓 4 июля, 18:00 📍 Гагарина, 51, ДК “Сочи” 👨👩👧 Вход свободный 👭 Интересный Сочи.
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В Сочи пройдёт концерт посвященный Дню семьи, любви и верности 🗓 4 июля, 18:00 📍 Гагарина, 51, ДК “Сочи” 👨👩👧 Вход свободный 👭 Интересный Сочи.