Скорые работали секретно: в Сумах - удар по заводу кассетных снарядов, в Кременчуге – по аэродрому

Также прилеты были в полтавском Кременчуге. удары нанесены в направлении военного аэродрома, на котором проходили обучение вертолетчики и организован ремонт военной техники, а также НПЗ, сообщает лидер русского подполья Сергей Лебедев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии