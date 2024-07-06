ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • holms sherlok
    пора туда свою птичку запустить что-бы перышки пощипала.. с трекером постоянно меняющие свою индификацию....Сработало: америк...
  • Александр Терехов
    Наглосаксы так и останутся наглыми и подлыми.Победа лейбористо...
  • САША ЛЕПАЕВ
    смешно почему не тюрьма. а если у них здесь нет имущества все за бугром. и чего тогда конфисковать. плохой закон не в...Организаторам нез...

Скорые работали секретно: в Сумах - удар по заводу кассетных снарядов, в Кременчуге – по аэродрому

Скорые работали секретно: в Сумах - удар по заводу кассетных снарядов, в Кременчуге – по аэродрому

Также прилеты были в полтавском Кременчуге. удары нанесены в направлении военного аэродрома, на котором проходили обучение вертолетчики и организован ремонт военной техники, а также НПЗ, сообщает лидер русского подполья Сергей Лебедев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх