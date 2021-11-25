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Видео: Ученые выяснили, почему большая белая акула нападает на людей

Видео: Ученые выяснили, почему большая белая акула нападает на людей

Для всех нас акулы являются страшными монстрами, пожирающими все на своем пути. Их гигантские размеры, грозный внешний вид и острые зубы вызывают страх и панику.

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