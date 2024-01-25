Тульские мужчины в детстве мечтали стать космонавтами, а женщины - врачами

Эксперты службы исследований сервиса SuperJob выяснили, кем туляки хотели стать в детстве. Так, 11% мужчин рассказали, что мечтали стать космонавтами, по 10% — грезили о профессии летчика, водителя и инженера.
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