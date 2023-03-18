Жена Разина о его уходе из «Северстали»: «Все логично, Кубок выиграть невозможно, совсем. Не пишите херню всякую, мол, это я надавила»

Супруга Андрея Разина высказалась о его уходе из «Северстали». «Ну что ж… Большинство экспертов/хоккейных изданий уже высказалось по поводу серии с ЦСКА! Никто не ожидал боя и счета 4-3 в серии… Ну как никто, опять же? Я ожидала! Была уверена, не сомневалась! Конечно, хотелось хлопнуть ЦСКА… И они могли! Андрей мог! Что ж, не сложилось… Стоит учесть ошибки и идти дальше! Про уход из «Северстали»: все логично… Каждому спортсмену и тренеру хочется выиграть «главный приз» – Кубок [Гагарина] в данном случае.