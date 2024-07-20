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В сельхозорганизациях 18 июля стартует месячник безопасного труда на уборке урожая.

В сельхозорганизациях 18 июля стартует месячник безопасного труда на уборке урожая.

В рамках профилактики производственного травматизма сельскохозяйственным организациям рекомендовано провести обследование своих объектов на предмет соблюдения требований законодательства в области охраны труда, электробезопасности, санитарно-гигиенических нормативов и др.

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