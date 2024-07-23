Ученые рассказали, зачем мужчинам отращивать бороду

За последние 10 лет бороды прочно вошли в моду. Но что движет мужчинами, когда они решают отрастить бороду? Ученые из Польши и Италии провели исследование на этот счет и выяснили некоторые не совсем очевидные причины, по которым мужчины отпускают растительность на лице.