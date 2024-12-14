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Ахо о 8-матчевой безголевой серии после 0:3 с «Оттавой»: «Я должен играть лучше, как и наше звено в целом. Нужно выжимать из себя все»

27-летний финский форвард забросил 7 шайб в 29 играх в текущем сезоне НХЛ при 23 результативных передачах.

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