Юрист Хаминский: запрет на въезд семей мигрантов упрётся в Конституцию

В Госдуму внесён проект запрета на въезд в Россию членов семей трудовых мигрантов. Исключение предлагается делать только для родственников квалифицированных специалистов.
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Как показывает практика, - соблюдение писаного права хорошо постольку, поскольку в государстве тишь и покой, все вызовы под контролем и в пределах нормы и т.д. Если вызовы плодятся, аки грибы на дрожжах, и есть серьёзный ощущец, что за каждым вызовом сидят запустившие его и управляющие им человечки в интересе, использующие законы спокойного времени и особенно прорехи в них, - бывает необходимо включать администрирование чрезвычайным порядком. Насыщение казусной базы делами определённых категорий наверное всё-таки есть достаточное основание для запуска механизмов сперва администрирования, а дальше и корректирования писаного права.
Значит надо срочно менять этот пункт в конституции.