Люди, у которых в жизни присутствует умеренная или интенсивная физическая активность, могут быть менее склонны к развитию деменции, инсульта, тревоги, депрессии и расстройств сна, говорится в исследовании, которое будет представлено на 77-й ежегодной встрече Американской академии неврологии, проходящей 5-9 апреля 2025 года в Сан-Диего, сообщает научное издание EurekAlert! Открыть "Физическая активность снижает риск развития деменции, нарушений сна и других болезней" на FiNE NEWS.