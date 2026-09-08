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Пятый канал

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Драка за гаражами: на Камчатке пенсионер избил подростка

Драка за гаражами: на Камчатке пенсионер избил подростка

В Елизове 62-летний мужчина нанес тяжелые травмы 16-летнему подростку возле гаражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете по Камчатскому краю.

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