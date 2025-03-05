FPV-охотники на дроны в Висленской мотострелковой дивизии

Оператор FPV «Добрый» и инженер-сапёр FPV «Вуду» (с) «Красный воин» В свежем номере газеты Московского военного округа «Красный воин» вышел рассказ о двух расчётах беспилотной авиации отдельного зенитного ракетного дивизиона 3-й мотострелковой Висленской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой дивизии.
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