Россиянам напомнили, при какой температуре включают отопление в домах

Главный критерий — не календарная дата, а погода Отопление в жилых домах и на социальных объектах начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже восьми градусов, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью "Газете.