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Россиянам напомнили, при какой температуре включают отопление в домах

Россиянам напомнили, при какой температуре включают отопление в домах

Главный критерий — не календарная дата, а погода Отопление в жилых домах и на социальных объектах начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней будет ниже восьми градусов, сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью "Газете.

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