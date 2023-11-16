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Мечты о победе: Украина и ее стратегия осеннего контрнаступления

Мечты о победе: Украина и ее стратегия осеннего контрнаступления

Украина, провалившая летнее контрнаступление, грозит новыми атаками. Грядущая зима устранит одно из самых главных препятствий для тяжелой техники — осеннюю распутицу, — и тут, мол, ВСУ начнут невероятное по силе давление на оборонительную линию российских войск.

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