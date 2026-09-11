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Царьград

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ЦРПТ: незаконный оборот пива в России сократился на 78%

ЦРПТ: незаконный оборот пива в России сократился на 78%

Центр развития перспективных технологий сообщил о снижении на 78% незаконного оборота пива в России за последние 5 лет.

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