Эти 3 знака зодиака почти невозможно вернуть

Еще вчера человек говорил о совместных планах, а сегодня кажется совершенно чужим. Иногда со стороны такое расставание действительно выглядит внезапным.
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