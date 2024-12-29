Экс-президент США скончался в возрасте 100 лет

WP: экс-президент США Картер умер в возрасте 100 лет Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977 по 1981 год, скончался на 101-м году жизни, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на его сына Джеймса Картера.
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