За шесть лет реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Ивановской области введено почти 2,4 млн кв. метров жилья

<p> На совместном заседании коллегий департамента строительства и архитектуры, Госстройнадзора, Ивгосэкспертизы и Агентства капитального строительства Ивановской области подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные задачи на текущий год.
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