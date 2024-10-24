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В небе над российским регионом сбили беспилотник

В небе над российским регионом сбили беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

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