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Кириос о Большой тройке и Серене: «Это самородки. Пока они играют, мы должны радоваться и наслаждаться, потому что их время в спорте практически истекло»

Ник Кириос прокомментировал возвращение Серены Уильямс в тур. Американка выступит по wild card в Истбурне и на «Уимблдоне».

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