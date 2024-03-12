Американская нацразведка: Россия не хочет прямо конфликтовать с США и НАТО

Россия не собирается вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Такой вывод опубликовали в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете сената конгресса.
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