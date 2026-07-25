«Недотысяча самолётов». Планы авиапрома пересматриваются — хотя вдвое меньше, зато на пять лет позже

Роман Гусаров: Должности генерального конструктора сейчас не существует, но лидеры нужны Михаил Зубов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Материал комментируют: Роман Гусаров Денис Мантуров поручил Минпромторгу пересмотреть планы авиапрома по выпуску отечественных самолётов гражданского назначения.
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