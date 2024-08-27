В первом полугодии 2024 года региональные власти приняли более 40 тысяч нормативных документов под надзором Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В первом полугодии 2024 года региональные власти и органы местного самоуправления в Дальневосточном федеральном округе приняли более 40 тысяч нормативных документов под надзором Генеральной прокуратуры России.
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