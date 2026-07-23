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Царьград

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CENTCOM сообщает о новых ударах США по Ирану 13-ю ночь подряд

CENTCOM сообщает о новых ударах США по Ирану 13-ю ночь подряд

Вооруженные силы США продолжают бомбардировки в Иране. Центральное командование США подтвердило удары 13-ю ночь подряд, начавшиеся сегодня в 18.

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