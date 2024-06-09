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Чубайса назначили "главным по России": Запад озвучил условия по Украине на сходке Бильдербергского клуба

Чубайса назначили "главным по России": Запад озвучил условия по Украине на сходке Бильдербергского клуба

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 14K прочитали 30 мая — 2 июня в Мадриде прошла ежегодная закрытая встреча Бильдербергского клуба, завсегдатаями которого стали представители западной политической, финансовой и технократической закулисы.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Неужели не пришел тот час и тот день, когда необходимо  признать  Чубайса  иноагентом? И не только иноагентом,  но и изменником Родины.  Хотя для  него  это слово никогда не писалось с большой  буквы. Сколько можно терпеть этого  зарубежного  рыжего таракана?
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14 час.

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