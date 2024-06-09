Чубайса назначили "главным по России": Запад озвучил условия по Украине на сходке Бильдербергского клуба

Ольга Каширина

Неужели не пришел тот час и тот день, когда необходимо признать Чубайса иноагентом? И не только иноагентом, но и изменником Родины. Хотя для него это слово никогда не писалось с большой буквы. Сколько можно терпеть этого зарубежного рыжего таракана?