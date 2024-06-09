Чубайса назначили "главным по России": Запад озвучил условия по Украине на сходке Бильдербергского клуба

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДАСегодня 14K прочитали 30 мая — 2 июня в Мадриде прошла ежегодная закрытая встреча Бильдербергского клуба, завсегдатаями которого стали представители западной политической, финансовой и технократической закулисы.
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